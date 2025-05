Entenda escolha de Lula por Wolney Queiroz para assumir Previdência

Novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz - Foto: Ministério da Previdência Social

A escolha do presidente Lula (PT) pelo ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) para o Ministério da Previdência Social deve-se à sua capacidade de diálogo e articulação. Ele foi anunciado nesta sexta-feira, 2, pelo Palácio do Planalto, após a saída de Carlos Lupi.

A mudança acontece em meio aos desgastes na imagem do governo após o escândalo sobre a fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultou no desvio de R$ 6,3 bilhões.

A nomeação de Queiroz deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda hoje, de acordo com o Planalto.

Saiba quem é Wolney Queiroz

Wolney Queiroz Maciel nasceu em Caruaru, Pernambuco, e é o atual secretário-executivo do Ministério da Previdência.

Queiroz exerceu seis mandatos consecutivos como deputado federal. Em 2022, Wolney Queiroz assumiu a liderança da oposição ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).