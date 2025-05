Senadora quer barrar posse do novo ministro da Previdência Social

Novo ministro da Previdência Social - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para tentar impedir a posse do novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT).

Isso porque a congressista aponta uma possível “conivência” do novo titular da pasta, que segundo ela, participou da reunião no Conselho Nacional de Previdência Social.

“A nomeação de Wolney para o cargo de ministro de Estado é capaz de fazer permanecer no comando da Previdência Social a mesma estrutura que foi condescendente com os descontos ilegais de mais de R$ 6 bilhões dos bolsos dos segurados do INSS”, diz a petição.

O encontro em questão, citado por Damares, aconteceu no dia 12 de junho de 2023, quando a conselheira Tônia Galletti alertou sobre os descontos indevidos na folha dos aposentados.

Damares ainda pede o envio do caso à Câmara dos Deputados para apuração de possível crime de responsabilidade de Lula e a instituição de multa diária de R$ 1 milhão, caso ele mantenha a nomeação.

Wolney Queiroz foi nomeado na última sexta-feira, 2, após o pedido de demissão de Carlos Lupi após o escândalo do desvio do INSS.

Lupi pede demissão

Lupi pediu demissão da pasta nesta noite em meio aos desgastes devido ao escândalo do INSS, que culminou no desvio de R$ 6,3 bilhões.

Nas redes sociais, o agora ex-ministro agradeceu ao petista pela confiança em seu trabalho e diz que nunca esteve vinculado com a fraude do órgão.

“Tomo esta decisão com a certeza de que o meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades do INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula”, escreveu Lupi em um card publicado no X (antigo Twitter).