Nova unidade da Previdência Social começa a funcionar na segunda

A nova unidade da Previdência Social que inaugurou nesta sexta-feira, 6, prestará diversos serviços à população. O atendimento começa na próxima segunda-feira, 9, das 7h às 16h, por ordem de chegada.

A expectativa é de realizar 24 atendimentos por dia na unidade que funcionará no SAC Comércio, localizado no Instituto do Cacau.

A solenidade de inauguração teve a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e da chefe do Gabinete da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), Tatiane Cezar. Além do superintendente do SAC, Flávio Barbosa, do superintendente Regional do INSS no Nordeste, Caio Maia Figueiredo, e do gerente Executivo do INSS em Salvador, Ygor Sousa.

A ação faz parte da retomada de parceria entre o INSS e a Saeb, através do SAC, proporcionando a ampliação do número de pontos e descentralização do atendimento da Previdência Social na Bahia.

Hoje, uma agência do INSS está funcionando no posto SAC Salvador Shopping, além da previsão de uma unidade na Central de Atendimento à Pessoa com Deficiência, que será inaugurada no SAC Shopping da Bahia.