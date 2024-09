Jerônimo libera obras de encostas em Salvador e anuncia novidades

Contenção de encosta próximo a Praça da Pedreira - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, na manhã desta sexta-feira, 6, obras de infraestrutura em Salvador. Foram inauguradas as reformas do Santuário Nossa Senhora de Lourdes e da Praça da Pedreira, além da autorização para obras de uma contenção de encosta na mesma praça, e obras de contenção que contemplam as ruas João Pompílio, no Bairro Cidade Nova, da Jaqueira, no Bairro Capelinha de São Caetano, Almeida Sande nos Barris, e São Roque, em Canabrava.

Em discurso durante agenda no bairro do Barbalho, Jerônimo declarou que "é para isso que se paga imposto", referindo-se as entregas do governo, além do investimento em outros aspectos essenciais para a população, como educação e saúde. O petista ainda relembrou sobre as tragédia já causadas em regiões desprotegidas.

| Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Leia também:



>> "Voto do eleitor é surpreendente", diz Otto sobre eleições

>> Ministro Carlos Lupi desembarca em Salvador e assina acordo; confira

>> Probahia e Desenvolve aprovam 48 projetos e investimentos de R$ 16 bi

"A gente vem aqui agradecer pela vida, pela saúde, pelos parentes nossos, por aqueles que se foram. Três casas que eu passei e ouvi que muitos dos moradores que se foram, alguns até esperavam por esse momento da entrega [da contenção de encosta]", declarou.



Além de destacar a importância da segurança que as obras vão trazer para a população, Jerônimo também pontuou sobre a valorização das regiões após a entrega da encosta. De acordo com ele, não terá mais risco de acidentes nas regiões contempladas.

"Poder dormir sossegado, colocar a cabeça no travesseiro, isso aí tem uma garantia de que não vai acontecer mais risco. E às vezes nem é na época de chuva, porque às vezes a chuva, a água percola o solo e não acontece naquele dia, é depois de dias, de anos. Mas é também para valorizar os nossos patrimônios. Quem compra uma casa perto de uma encosta, dificilmente a gente encontra um comprador. Então valoriza o nosso patrimônio", disse o governador.