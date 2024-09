Probahia e Desenvolve aprovam 48 projetos e investimentos de R$ 16 bi

Secretário estadual Angelo Almeida - Foto: Fabiane Pita | SDE

Os conselhos deliberativos do ProBahia e do Desenvolve, vinculados à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, aprovaram, nesta quinta-feira, 5, 48 projetos, com uma estimativa de investimento de mais de R$ 16 bilhões.

Leia mais

>> SDE apresenta políticas públicas de estímulo à Economia Circular

Ao todo, mais de 60% dos investimentos, que devem gerar cerca de 5 mil empregos, serão implantados ou modenizados no interior do estado, abrangendo agronegócio, couros e calçados, mineração e energias renováveis.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida (PSB), disse receber com alegria a aprovação dos investimentos.

“A Bahia celebra um novo tempo, com desenvolvimento sustentável, assegurando cada dia mais investimentos do setor produtivo, ao tempo em que investe em infraestrutura, educação, saúde, segurança pública e turismo. Recebemos com alegria este resultado conquistado em trabalho de equipe, até porque o governador Jerônimo Rodrigues traduz o desempenho do seu governo buscando a integração no desenvolvimento, com foco na inclusão e redução das desigualdades sociais”, disse o secretário.