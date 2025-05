ACM Neto contribuiu para aliança do PDT com Jerônimo, diz Félix

Jerônimo e PDT selaram aliança nesta quarta-feira, 30 - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), presidente estadual de seu partido, afirmou nesta quarta-feira, 30, que a postura do líder oposicionista ACM Neto (União Brasil) contribuiu para que o PDT retornasse à base do governo da Bahia.

Segundo o dirigente partidário, o comportamento centralizador de ACM Neto acabou afastando o PDT da oposição e, ao mesmo tempo, aproximou a legenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“A forma como ele [ACM Neto] faz e deixa de fazer contribuiu, sim. Claro que contribuiu. Os partidos têm que ser aliados, não devem ser subservientes. Partido aliado dá o braço a outro, caminha junto, com seus princípios”, afirmou o parlamentar.

Félix aproveitou para lembrar o caso ocorrido em 2024, quando a então vereadora Débora Régis deixou o PDT nas vésperas do período eleitoral e se filiou ao União Brasil, para concorrer à prefeitura de Lauro de Freitas.

Até hoje, Félix Mendonça Júnior responsabiliza ACM Neto pelo que considerou uma “traição” de Débora, hoje prefeita de Lauro de Freitas. Segundo ele, o União Brasil passou por cima do PDT, ao retirar dos trabalhistas a possibilidade de comandar uma prefeitura de grande envergadura no estado.

“Sempre com o PDT, a exemplo do último evento lá em Lauro de Freitas, quando tem uma candidatura que pode ser, tem que ser do União [Brasil]”, lamentou o presidente estadual trabalhista.

As declarações de Félix ocorreram após um evento realizado na manhã desta quarta, com a presença de todos os prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PDT baiano em 2024 e também do governador Jerônimo Rodrigues. O encontro marcou a oficialização do retorno da aliança entre petistas e trabalhistas na Bahia.