Ainda não houve conversa sobre cargos, diz Jerônimo sobre o PDT

Jerônimo Rodrigues ao lado de Félix Mendonça, Silva Neto e Luciano Araújo - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) agradeceu, na manhã desta quarta-feira, 30, o apoio oficial do PDT baiano à base governamental. O gestor estadual esclareceu que ainda não conversou com lideranças da sigla sobre distribuição de cargos, mas que considera justa a participação dos trabalhistas no governo.

"Quero agradecer a todos os laços construídos nesse caminho e, com isso, todos se fortalecem. É um partido irmão, com origens fortes e nomes importantes como Leonel Brizola. Quanto a distribuição de cargos, após essa união, não sentamos para conversar ainda sobre distribuição de cargos no secretariado. Acho justo, já que o partido vem dar o apoio e a contribuição no governo", afirmou Jerônimo.

Segundo o governador, a boa relação com os prefeitos da sigla no interior da Bahia já sinalizava uma sincronia entre o PDT e o governo. Essa simpatia, nesta quarta, tornou-se uma aliança oficial.

“Não tivemos o apoio oficial do PDT [na eleição de 2022], porém a relação com os gestores municipais era cordial e de entendimento", lembrou Jerônimo.

O governador citou que o desafio da reaproximação da sigla com a base governamental passa, principalmente, pela área Educação. A tendência é que os municípios geridos pelo PDT se tornem locais símbolos de um novo projeto de educação integral na Bahia.