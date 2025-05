Veja como será o novo Mercado do São Braz após requalificação do VLT

Ruínas do prédio da antiga fábrica do São Braz - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governo da Bahia autorizou nesta terça-feira, 29, o início das obras para a construção do Mercado do São Braz, previsto no projeto do Lote 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trecho entre a Calçada e a Ilha de São João.

A antiga fábrica, localizada no bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário, será totalmente requalificada e transformada em um novo espaço urbano, com quiosques, calçadão com acesso à praia, mirante e um novo acesso viários e as seguintes estruturas:

Hall de acesso; Espaço para restaurante; Espaço para bar; Escritório administrativo; Sanitários; Memorial; Espaços Multiusos; Área externas de mesas; Cozinha Oficina; Cobertura Deck e Área Técnica.

"Será um grande bloco de restaurantes e atividades com uma cozinha escola. Vamos ter várias bancas com foco na gastronomia local — pescados e mariscos. Que a gente possa fazer daqui um grande lugar de emprego e renda e um conhecido ponto turístico da cidade”, explicou o diretor de obras da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, durante encontro de ordem de serviço realizado no local, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“As obras já começaram com a remoção de arbustos das antigas estruturas e seguirão com a construção de novas edificações. Será um equipamento voltado para o uso da comunidade e o lazer dos moradores locais, além de gerar novos empregos e fortalecer o turismo em Salvador”, concluiu.

A previsão para a conclusão das obras é de aproximadamente um ano, conforme antecipou Eracy.

Confira imagens do projeto:

Imbróglio do São Braz

Após o governo da Bahia e a prefeitura de Salvador anunciarem desapropriações do prédio da fábrica São Braz, visando a construção de equipamentos públicos diferentes, as gestões entraram em acordo acerca da estrutura.

O governo planejava a construção de um equipamento cultural chamado “Parque das Ruínas” no local da antiga fábrica e a prefeitura tinha o projeto de instalar no prédio um polo de produção audiovisual, com estúdios para a gravação de séries, novelas e filmes.

Após algumas críticas públicas de um lado e de outro, as gestões estadual e municipal sentaram para conversar e chegaram a um consenso: apenas parte da frente do terreno da antiga fábrica ficará com o governo do estado, para a instalação da parada do VLT. O espaço interno, por outro lado, será da prefeitura, que poderá implantar o polo audiovisual.

A expectativa da prefeitura é que os estúdios desse polo audiovisual, com projeto inspirado no Projac, da TV Globo, possam ser utilizados para produtos de grandes empresas de streaming e emissoras de televisão, colocando Salvador no centro temático dessas produções.

História do prédio

Em 1860, a inauguração da primeira estrada de ferro da Bahia, ligando Salvador a Alagoinhas, mudou para sempre a região que hoje é conhecida como “Subúrbio Ferroviário”. Foi por causa da linha férrea que, em 1875, foi instalada a fábrica de tecidos São Braz, que deu origem ao bairro de Plataforma.

A consequência disso foi o crescimento do número de moradores, com a formação da vila operária, formada pelos trabalhadores da São Braz e de uma outra fábrica que também se instalou na região, a União Fabril dos Fiais.

Com o tempo, outros benefícios foram chegando à região, como a Estação de Trem Almeida Brandão, em Plataforma; o abastecimento da feira local com mercadorias advindas do interior da Bahia; e a chegada da iluminação elétrica.

Em 1932, a Fábrica São Braz esteve sob o comando de uma das famílias mais ricas e tradicionais da história de Salvador, liderada pelo aristocrata Bernardo Martins Catharino, tratado pelo título de “comendador”.

Com a morte do comendador Catharino em 1944 e assunção do comando da fábrica por parte de seus herdeiros, o maquinário industrial e o sistema de produção acabaram ficando obsoletos, fazendo os acionistas decidirem pelo fechamento da empresa em 1959.

A fábrica chegou a ser reaberta em 1961, mas, em um período difícil do setor industrial na Bahia, teve suas atividades encerradas definitivamente em 1967.