VLT: saiba detalhes da nova sede do Porto das Sardinhas

Lugar de grande carga histórica e de resistência para Salvador, a Feira Livre de Pescados, conhecida como Porto das Sardinhas, localizada em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ganhará uma nova sede.

Inúmeras famílias que tiram seu sustento da pesca, do tratamento e da venda das sardinhas estão sendo contempladas pelo projeto do Lote 1 do Veículo Leve sobre Trilho (VLT), no trecho entre a Calçada e a Ilha de São João. O governo da Bahia implantará uma unidade de beneficiamento para produção e comercialização de pescados do Subúrbio.

O Porto das Sardinhas passará para a ser em outro ponto, próximo ao atual, e a nova sede terá ligação direta com uma estação do VLT. Segundo a planta obtida pelo portal, o espaço, que será divido em dois andares, contará com as seguintes estruturas:

Vestiários (feminimo e masculino); Copa/Refeitório; Local de carga e descarga; Local para higienização dos pescados; Local para lavagem de peixes e caixas; Câmara de Espera; Câmara de Expedição; Câmara de Armazenamento; Sala de processamento; Sala de Embalagem Local para cozimento; Túnel de congelamento; Sala de Polpa; Sala para resíduos; Depósito de embalagens; Fábrica de Gelo; Sala de Defumação; Sala de Enlatamento; Sala de embutidos; Sala de Salga; Escritório para área administrativa e Lavabo.

À frente das obras do equipamento, o engenheiro de pesca do Instituto Ori, José Carlos Bezerra, detalhou, em conversa com o Portal A TARDE, os serviços que serão realizados na estrutura.

“Dentro desse espaço, vamos estar trabalhando com o filé de sardinha, mas também com um produto inovador que é a polpa de sardinha — uma carne moída de sardinha, não tem espinha, então pode ser consumida de diversas formas — além de outros produtos de maior valor agregado, como defumados, enlatados e embutidos, que vão também elevar ainda mais o patamar de qualidade do nosso produto aqui”, explicou.

“Nesse espaço, a gente vai ter toda a qualificação sanitária necessária para que essas sardinhas possam ingressar em qualquer mercado — seja na merenda escolar ou em um mercado formal, da rede hoteleira, nos melhores restaurantes — trazendo mais renda para essas famílias. Esse produto valorizado vai fazer com que elas ganhem bem mais do que elas atualmente ganham, além da condição de trabalho digna”, reforçou.

Retorno financeiro

Atualmente, o quilo do pescado na região é comercializado por valores que variam entre R$ 1 e R$ 5. Segundo o engenheiro, a nova estrutura deve aumentar a renda líquida dos cerca de 200 trabalhadores em, pelo menos, 60%.

Ordem de serviço

As obras no local começaram nesta terça-feira, 30, após ordem de serviço dada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em visita ao local. O prazo para o fim da construção é de um ano. Ao Portal, foi antecipado que o valor dos serviços deve chegar a R$ 2 milhões.

Vagões exclusivos

Além da nova unidade, Jerônimo já informou que o VLT de Salvador terá vagões exclusivos para marisqueiras e ambulantes. A medida visa assegurar o conforto e segurança desses trabalhadores.

As composições terão o espaço interno modificado e projetado para que as pessoas que vivem da pesca de mariscos possam transportar os equipamentos de trabalho, sem disputar espaço com os outros passageiros.