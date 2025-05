Veja como vai ficar Estação da Calçada após reforma para receber VLT

Projeto vai modernizar Estação da Calçada preservando características do prédio atual - Foto: Divulgação / CTB

Na manhã desta terça-feira, 29, o governador Jerônimo Rodrigues, assinou uma ordem de serviço que autoriza o início da reforma da antiga Estação da Calçada, em Salvador, como parte das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

No evento realizado no Largo da Calçada, na Cidade Baixa, foram apresentadas à imprensa algumas imagens com a projeção da estação após a reforma. Nos mais de 7,5 mil metros quadrados de área construída, o projeto prevê restauração das fachadas, instalação de elevador para acessibilidade, bancos em madeira, iluminação cênica e reaproveitamento de elementos históricos, como postes antigos e esquadrias em madeira e vidro.

O governo não especificou o valor da intervenção, mas informou que o investimento está incluso nos R$ 1,4 bilhão, que irão também para a construção da Unidade de Beneficiamento de Pescados na IIha de São João, destinada a marisqueiras e pescadores, e para a implantação do Mercado São Braz, em Plataforma.

“Agora acabei de fazer uma autorização da obra dessa modernização dessa estação. Essa estação nós será referencial aqui nessa região, na Calçada para a Liberdade, quem passa por aqui por São Joaquim. Essa região vai ser valorizada. Então, nós estamos requalificando e dinamizando a vida no Centro Histórico, nessa parte de baixo de Salvador. Nós estamos fazendo uma espécie de um grande shopping, onde as pessoas poderão pegar o VLT para a gente dinamizar essa região”, disse o governador.

Veja as imagens do projeto da nova Estação da Calçada:

Projeto vai modernizar Estação da Calçada preservando características do prédio atual | Foto: Divulgação / CTB

| Foto: Divulgação / CTB

| Foto: Divulgação / CTB

| Foto: Divulgação / CTB

| Foto: Divulgação / CTB

Testes do VLT

Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues projetou que os primeiros teste do VLT devem ser iniciados ainda neste ano. “Estamos chegando a quase 20% da obra. A nossa expectativa é que a gente possa até o final do ano, em dezembro receber trens para fazer os testes sem gente dentro e na sequência com gente dentro”, disse o governador.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento é de mais de R$ 5 bilhões. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.