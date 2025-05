Testes do VLT devem ser iniciados em dezembro deste ano, indica Jerônimo

Obras do VLT seguem avançando - Foto: Divulgação / CTB

O governador Jerônimo Rodrigues esteve na manhã desta terça-feira, 29, no Largo da Calçada, na Cidade Baixa de Salvador, onde deu a ordem de serviço que autoriza o início da reforma da antiga Estação da Calçada, em Salvador, como parte das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Para a imprensa, Jerônimo projetou que os primeiros teste do novo modal devem ser iniciados ainda neste ano. “Estamos chegando a quase 20% da obra. A nossa expectativa é que a gente possa até o final do ano, em dezembro receber trens para fazer os testes sem gente dentro e na sequência com gente dentro”, disse o governador.

Na ocasião, também foi mostrado o estágio em que cada um dos três lotes que compõem a obra estão. O lote 1, que liga a Calçada até a Ilha de São João, está 18,67% concluído e já recebeu investimentos de R$ 264 milhões. Já o lote 2, que vai de Paripe até Águas Claras, está com 13,30% das obras prontas com aporte de R$ 144 milhões e o lote 3, entre Águas Claras e Piatã, o último a ser entregue, ainda está em fase inicial com 1,51% de avanço nas obras e já recebeu R$ 12 milhões.

“Neste primeiro lote, estamos com a obra bem avançada, com trilho no chão, com cabos tanto de energia, quanto de comunicação, tubulação de banco, tubulação de drenagens. No segundo trecho, que vai até Águas Claras, nós também já temos ações concretas e o terceiro que nós já estamos com a ação de projeto. Nós estamos nos três lotes ao mesmo tempo com quase meio bilhão de reais de investimento”, comemorou Jerônimo.

Jerônimo anunciou novidades sobre obra do VLT | Foto: Flávia Requão / Ag. A TARDE

O chefe do Executivo também comunicou que uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para debater o projeto do VLT.

“Nós já temos no dia 21 de maio uma audiência pública dentro da Assembleia. Pedi para que os vereadores e vereadoras possam também convencer seus pares para que a gente possa apresentar o que está acontecendo”, pontuou.

Veículo Leve sobre Trilhos

O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento é de mais de R$ 5 bilhões.

A expectativa é de que o primeiro lote seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.