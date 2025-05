Jerônimo Rodrigues visita obras do VLT de Salvador

Jerônimo durante vistoria de obras do VLT - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) aproveitou o feriado de Tiradentes, na manhã desta segunda-feira, 21, para visitar as obras de implantação do trecho 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, que começa na Ilha de São João e vai até o bairro da Calçada.

Até o momento, 18% da instalação do modal já foi executada. Na visita técnica, Jerônimo esteve acompanhado do diretor de obras da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente.

Jerônimo destacou o avanço do processo e o compromisso com a população do Subúrbio.

"Estou visitando esste trecho 1, mas é importante destacar que já há obras em andamento em outros trechos também", iniciou o gestor estadual, que continuou.

"Esse foi o compromisso com a população do Subúrbio de entregar esse lote primeiro. Enquanto avançamos rapidamente com as obras, ligando a Calçada até a Ilha de São João", completou o governador.

Previsão de linha teste

Eracy Lafuente descartou, ao falar sobre as obras, que existe a meta de entregar uma linha teste, que pode ter entre dois (2) e quatro (4) quilômetros de extensão, já em dezembro. O VLT terá capacidade de transportar 100 mil passageiros por dia, tendo um total de três trechos.

"A gente está com uma meta extremamente dura e ousada de que pode ter uma linha de teste até dezembro, de dois a quatro quilômetros de extensão contínua para que esses trens rodem e testem durante um tempo antes da operação", afirmou.