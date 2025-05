Saiba destino do prédio da fábrica São Braz, no Subúrbio

Fábrica de tecidos foi instalada no local em 1875 - Foto: Roberto Abreu

O governo da Bahia e a prefeitura de Salvador, enfim, chegaram a um acordo acerca do prédio da fábrica São Braz, localizada no bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário. As gestões chegaram a anunciar desapropriações do espaço, visando a construção de equipamentos públicos diferentes.

Enquanto o governo do estado planejava a construção de um equipamento cultural chamado “Parque das Ruínas” no local da antiga fábrica, a prefeitura tinha o projeto de instalar no prédio um polo de produção audiovisual, com estúdios para a gravação de séries, novelas e filmes.

Chegou-se a especular que o imbróglio poderia afetar as obras do VLT de Salvador, nas quais a ideia de construir o “Parque das Ruínas” estava incluída. Essa possibilidade, porém, foi descartada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pelo projeto.

Após algumas críticas públicas de um lado e de outro, as gestões estadual e municipal sentaram para conversar e chegaram a um consenso: apenas parte da frente do terreno da antiga fábrica ficará com o governo do estado, para a instalação da parada do VLT. O espaço interno, por outro lado, será da prefeitura, que poderá implantar o polo audiovisual.

A expectativa da prefeitura é que os estúdios desse polo audiovisual, com projeto inspirado no Projac, da TV Globo, possam ser utilizados para produtos de grandes empresas de streaming e emissoras de televisão, colocando Salvador no centro temático dessas produções.

História

Em 1860, a inauguração da primeira estrada de ferro da Bahia, ligando Salvador a Alagoinhas, mudou para sempre a região que hoje é conhecida como “Subúrbio Ferroviário”. Foi por causa da linha férrea que, em 1875, foi instalada a fábrica de tecidos São Braz, que deu origem ao bairro de Plataforma.

A consequência disso foi o crescimento do número de moradores, com a formação da vila operária, formada pelos trabalhadores da São Braz e de uma outra fábrica que também se instalou na região, a União Fabril dos Fiais.

Com o tempo, outros benefícios foram chegando à região, como a Estação de Trem Almeida Brandão, em Plataforma; o abastecimento da feira local com mercadorias advindas do interior da Bahia; e a chegada da iluminação elétrica.

Em 1932, a Fábrica São Braz esteve sob o comando de uma das famílias mais ricas e tradicionais da história de Salvador, liderada pelo aristocrata Bernardo Martins Catharino, tratado pelo título de “comendador”.

Com a morte do comendador Catharino em 1944 e assunção do comando da fábrica por parte de seus herdeiros, o maquinário industrial e o sistema de produção acabaram ficando obsoletos, fazendo os acionistas decidirem pelo fechamento da empresa em 1959.

A fábrica chegou a ser reaberta em 1961, mas, em um período difícil do setor industrial na Bahia, teve suas atividades encerradas definitivamente em 1967.