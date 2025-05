Bolsonaro tem drenos retirados; confira quadro de saúde

Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/X/@jairbolsonaro

Os drenos abdominais do Jair Bolsonaro (PL) foram retirados nesta segunda-feira, 21, pela equipe médica do ex-presidente. Também realizaram a troca dos curativos de sua incisão cirúrgica.

De acordo com o boletim médico, divulgado hoje, o corte se encontra em “excelente aspecto”.

Ainda segundo o comunicado, os médicos ainda afirmam que Bolsonaro segue com boa evolução clínica, sem febre e com pressão arterial controlada.

O ex-presidente realizou uma cirurgia para desobstruir o intestino no último dia 13. O procedimento foi considerado “extremamente complexa e delicada”.

Ele trata uma obstrução parcial do intestino, em razão da formação de aderências que surgiram após os procedimentos feitos em decorrência da facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral, segundo os médicos.

Veja a íntegra do boletim:

O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Segue com boa evolução clínica, sem febre e pressão arterial controlada. Foram retirados os drenos do abdômen e realizada a troca do curativo da incisão cirúrgica, que se encontra em excelente aspecto. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue intensificando a fisioterapia motora e medidas de reabilitação. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI.