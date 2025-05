Líderes mundiais lamentam morte de Papa Francisco

O Papa faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 - Foto: Foto: Divulgação | ND

Líderes mundiais se manifestaram publicamente sobre a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, que foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 21, pelo Vaticano.

O presidente da França, Emmanuel Macron fez um post em seu perfil do X e relembrou a trajetória do pontífice. “De Buenos Aires a Roma, o Papa Francisco quis que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres. Que ela una as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança renasça continuamente além dele. Minha esposa e eu enviamos nossos pensamentos a todos os católicos e ao mundo enlutado”, escreveu ele.

Vice-presidente dos Estados Unidos, J.D.Vance também lamentou a perda do líder religioso. “Acabei de saber do falecimento do Papa Francisco. Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam. Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela homilia abaixo, que ele proferiu nos primeiros dias da Covid. Foi realmente muito bonita. Que Deus o tenha em paz”, afirmou.

O primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, declarou luto e reforçou que está “profundamente triste ao saber da morte de Sua Santidade o Papa Francisco. Seus esforços incansáveis ​​para promover um mundo mais justo para todos deixarão um legado duradouro. Em nome do povo do Reino Unido, compartilho minhas mais sinceras condolências a toda a Igreja Católica”.

Já a primeira-ministra da Itália, país em que o papa faleceu, Giorgia Meloni confessou que possuía uma relação de amizade com ele. “O Papa Francisco retornou à casa do Pai. Esta notícia nos entristece profundamente, pois um grande homem e um grande pastor nos deixou. Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que nunca falharam, mesmo nos momentos de provação e sofrimento”, escreveu ela em suas redes sociais

“Nas meditações da Via Sacra, ele nos lembrou o poder do dom, que faz tudo florescer novamente e é capaz de reconciliar o que aos olhos do homem é irreconciliável. E pediu ao mundo, mais uma vez, a coragem de mudar de direção, de seguir um caminho que ‘não destrói, mas cultiva, repara, protege’. Caminharemos nessa direção, para buscar o caminho da paz, perseguir o bem comum e construir uma sociedade mais justa e equitativa. Seu ensinamento e seu legado não se perderão. Saudamos o Santo Padre com o coração cheio de tristeza, mas sabemos que ele agora está na paz do Senhor”, completou.

Outros líderes

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens ao papa, a quem descreveu como um "líder sábio" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça".

"Ao longo de seu pontificado, contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa russa e Católica romana, e para uma interação construtiva entre Rússia e a Santa Sé", acrescentou o presidente russo em um telegrama de condolências publicado no site do Kremlin.

O rei Charles III declarou que estava "profundamente triste" com a morte do papa Francisco, que serviu ao mundo com "devoção durante toda a sua vida".

O monarca britânico disse que seu "coração pesado" estava "um pouco aliviado" pelo fato de o pontífice ter conseguido, no domingo, "compartilhar uma mensagem de Páscoa com a Igreja e o mundo ao qual serviu com devoção durante toda a sua vida".