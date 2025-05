Jerônimo promete entregar VLT de Salvador até segundo semestre de 2026

Vagão de trem do VLT comprado pelo Governo da Bahia junto ao VLT de Cuiabá - Foto: Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prevê que a entrega das segundas obras do VLT seja realizada até o semestre de 2026. As ampliações do modal na cidade baixa também foram referidas pelo gestor, durante a assinatura da ordem de serviço, que autoriza o início da reforma da antiga Estação da Calçada, em Salvador, como parte das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

O chefe do executivo baiano comentou a ida do ministro da Casa Civil Rui Costa, na China, e disse que acompanha de perto todo o processo.

"Eu estou colado. Conversei nesta segunda-feira, com o ministro Rui Costa, que está na China, o qual me disse que o governo baiano tem chances de poder ir. Eu tinha uma agenda com os Emirados Árabes Unidos, para levar nosso projeto, em busca de captação de investimentos dos fundos investidores aqui para nosso Estado, como já feito em 2023. A gente colhe resultados disso na área de energia, de automóveis. A nossa expectativa, é que a gente possa até esperar o ministro Rui chegar, conversar com o presidente Lula, para ver se vai a gente fazer a assinatura definitiva do acordo para a ponte Salvador-Itaparica”, disse.

Ponte Salvador-Itaparica

Otimista, Jerônimo ressaltou que acompanha de perto todo o processo de acordos entre os dois países. “A minha maior expectativa nos últimos dias é ver Lula e Xi Jinping assinando o documento. O governo chinês assinando o acordo feito e dirigido aqui.