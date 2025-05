PSDB e Podemos fazem ajustes para fusão; veja detalhes

PSDB deve abandonar número tradicional nas urnas - Foto: Divulgação | PSDB

PSDB e Podemos devem anunciar, nesta terça-feira, 29, a fusão entre as duas siglas, após meses de negociações. Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, as legendas já discutem detalhes, como o nome do novo partido e outras marcas.

Uma fonte ouvida pelo Portal A TARDE, sob anonimato, diz que a ideia inicial é batizar a sigla como PSDB+Podemos. Outra ala, entretanto, defende que a fusão seja chamada de 'Juntos'. O novo nome deve ser definido a partir de pesquisas para consumo interno, como foi feito, por exemplo, no processo de escolha do União Brasil, oriundo dos extintos Democratas e PSL.

Fim do 45

O tradicional '45' do PSDB, que governou o país por oito anos consecutivos, será aposentado pelo novo partido, que decidiu manter o número eleitoral do Podemos, o 20, de acordo com um nome de Brasília.

Aqui na Bahia, onde PSDB e Podemos andam em campos políticos diferentes, não há uma definição sobre qual será o rumo do futuro partido, que pende a ficar na base do governador Jerônimo Rodrigues.

PSDB

O PSDB chegou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 1994, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda impulsionado pelo sucesso do Plano Real. A eleição de FHC foi sacramentada ainda no primeiro turno, contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Covas garantia no mesmo ano a chegada dos tucanos ao Palácio dos Bandeirantes, hegemonia que duraria até 2022.