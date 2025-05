Vereador revela insatisfação com governo Bruno e mira Câmara Federal

Vereador Sidninho (PP) após sessão ordinária na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O vereador Sidninho (PP) descartou nesta segunda-feira, 28, qualquer movimento de saída da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), mesmo em meio às insatisfações com o Executivo.

“Essa é uma questão levantada por boa parte dos vereadores ao trabalho junto ao Executivo, o Legislativo anda muito insatisfeito. Mas, qualquer mudança de base está descartada”, afirmou, após a sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

De olho em 2026, o edil também confessou que tem conversado como parte da oposição para articular as suas chances para a Câmara Federal, a qual elenca como “sonho”.

“É lógico que a gente que é candidato no próximo ano, a gente tem que buscar articulações, a gente precisa estar dialogando com diversos pares e peças de toda a política, seja no interior ou na capital”, disse aos jornalistas.

O progressista, que expressou o desejo de lançar a sua pré-candidatura, ainda elenca a Câmara dos Deputados como sua ambição política.

“Eu fui candidato a deputado federal em 2022, e estou buscando desta vez me eleger e estou buscando esse mandato de deputado federal que é o meu sonho e de todo o político que queira crescer na política”, concluiu.

Federação PP-União Brasil

O PP oficializa na próxima terça-feira, 29, às 15h, em Brasília, a fusão com o União Brasil, sendo assim deverá formar a maior bancada nas Câmaras dos Deputados e de Vereadores da capital baiana.

O acordo foi selado entre os presidentes nacionais da sigla, Ciro Nogueira (PP) e Antônio de Rueda. Com isso, a sigla passará a chamar-se União Progressista.

Insatisfação com PP

Antes do Podemos, o vereador Sidninho migrou para o PP durante a janela partidária, em abril do ano passado, visando as eleições municipais. A troca deve-se a mudança de posicionamento da sua antiga sigla, que passou a apoiar o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Desde o início da troca, o vereador vinha demonstrando insatisfação com a própria sigla. Em fevereiro deste ano, o edil chegou a afirmar no plenário do Paço Municipal que estava de saída do partido.

“A possível insatisfação dos correligionários é partidária. O PP vem demonstrando um movimento pró-Jerônimo. Eu estou fora desse movimento. [...]. Todos os vereadores que mudaram de lado pagaram o seu preço. Estou reafirmando o meu compromisso com o prefeito Bruno Reis”, disse.

Antes dessa movimentação, o progressista se queixou do posicionamento da legenda perante aos pares e das promessas não cumpridas pelo presidente municipal do partido, Cacá Leão.

“Mas, o indício de mudanças já começa a nos ser dado pela falta de retorno e cumprimento de promessas por parte do nosso próprio diretório municipal, a exemplo de acordos de cavalheiros feitos na época da campanha eleitoral em relação ao tamanho do nosso partido. Elegemos cinco vereadores, mas é como se não tivéssemos elegido nenhum, não fomos chamados em nenhum momento para debater espaços e a lealdade do nosso partido, que cresceu graças aos nossos votos, trabalho”, afirmou.