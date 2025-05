Latam Pulse/Atlas & Bloomberg: aprovação de Lula volta a crescer

Lula tem alta na aprovação, aponta pesquisa - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a crescer, de acordo com o levantamento Latam Pulse/Atlas divulgado nesta segunda-feira, 28. Segundo os números apresentados, o líder petista é aprovado por 46.1% dos 5.419 respondentes, um aumento de 1.2% (44.9%) com relação a pesquisa do mês de março.

A amostragem ocorreu entre os dias 20 e 24 de abril, e a margem de erro é de um ponto percentual (+-1 p.p), e o nível de confiança é de 95%. Outros 50.1% dos entrevistados desaprovam presidente, o que representa uma queda de 3.5%, se comparado com o último mês. Já 3.8% dos respondentes não souberam responder.

Avaliação do governo

Aqueles que consideram o governo bom/ótimo são 40.2%, o que também representa uma elevação de 2.8%, se comparado com o mês de março, quando 37.4% dos entrevistados tinha a mesma avaliação da gestão.

Os que consideram o governo ruim/péssimo são 47.7%, uma queda de 1.9% com relação a março, quando esse número era 49.6%. Outros 9.6% avaliam a gestão Lula como regular.

Expectativas econômicas

A pesquisa ainda pergunta aos entrevistados sobre as expectativas econômicas. Ao todo, 41% acreditam em uma melhora na área, se feito um recorte para as famílas. Outros 35% afirmam que o cenário deve piorar, enquanto 24% acreditam que tudo ficará como já está.

Imagem dos políticos

O levantamento ainda questiona a imagem dos principais políticos perante os entrevistados. Lula tem o melhor desempenho entre os nomes apresentados, com 53% de aprovação. Outros 47% possuem uma imagem negativa do presidente.

A nível de comparação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sua imagem vista como positiva para 44%, enquanto outros 55% lhe enxergam de forma negativa.

Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg

A pesquisa, realizada por recrutamento digital aleatório (RDA), teve 5.419 respondentes, entre os dias 20 e 24 de abril. A margem de erro é de um ponto percentual (1pt+-), e o nível de confiança é de 95%.