Jerônimo tenta articular futuro do PP em meio à fusão com União Brasil

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva de imprensa, em Salvador - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Com a fusão entre os partidos Progressista (PP) e União Brasil cada vez mais próxima. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) diz que, caso algum dos deputados do PP, rejeite as opções partidárias do seu leque de aliança, ele chamará a sua mesa.

“Caso algum deles não tenha esse percurso, deveremos tratá-los. Aí é o tratamento da política. Não se tem ameaça, não é isso, não se tem chantagem. O convite foi feito”, disse o petista, em coletiva de imprensa, em Salvador.

O chefe do Executivo estadual, contudo, aposta na migração dos seis deputados estaduais da legenda para siglas que dialoguem com a sua política.

“Eu espero, vou trabalhar para isso, para que os seis deputados estaduais possam dirigir-se para um partido que seja da base da gente”, acrescentou o petista.

Atualmente, a bancada é composta pelos deputados Niltinho, Antonio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Hassan e Nelson Leal.

O petista ainda pregou cautela sobre a federação e diz que “tem muita maturidade para aguardar o que vai acontecer” e citou a sua relação com os deputados federais da sigla.

“Com os federais, nós temos um bom diálogo com [Cláudio] Cajado e Mário Negromonte Jr. Vamos aguardar como é que a gente vai fazer. Eu só pedi para os dois para que a gente pudesse amadurecer porque eu não quero ter prejuízo pra eles dois, não vou jogar contra”, afirmou o governador.

Além dos dois citados, a nível federal, a bancada também é composta pelo deputado João Leão, ex-vice-governador da Bahia, que motivou a ruptura da legenda da base nas eleições de 2022.

Federação PP-União Brasil

Conforme a negociação entre os presidentes do PP, Ciro Nogueira e do União Brasil, Antônio Rueda, o comando da federação nos estados ficará com o partido que tiver mais deputados federais. No caso da Bahia, o União assumiria o controle, já que tem cinco federais contra três do PP,que teve uma baixa recente com a saída de Neto Carletto para o Avante.

O União Brasil é o principal partido de oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e tem entre os seus filiados o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que deve ser o adversário do petista nas urnas mais uma vez em 2026.

Acordo fechado

O acordo que confirmou a federação foi fechado na quarta-feira, 23. Segundo a CNN, o anúncio será feito na próxima terça-feira, às 15h, em Brasília. Ainda conforme a emissora, as duas legendas passarão a se chamar União Progressista.