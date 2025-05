"Novidade boa", diz Ciro Nogueira sobre federação PP/União

Ciro Nogueira e Antônio Rueda - Foto: Reprodução

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, apareceu ao lado de Antônio Rueda, que hoje preside o União Brasil, em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 23, em meio às conversas para oficializar a federação entre as duas siglas.

No post, Ciro manteve o 'mistério', mas escreveu: "Vem novidade boa em breve", sinalizando o acordo entre os dois partidos. Juntas, as legendas devem formar a maior bancada da Câmara dos Deputados, ultrapassando o PL.

O momento foi registrado no lançamento do livro do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. A sigla também chegou a flertar na formação da federação, mas as conversas não prosperaram.

Federação na Bahia

Um ofício ao qual o Portal A TARDE teve acesso aponta o desejo do PP baiano, comandado pelo deputado federal Mário Negromonte Jr., de que a gestão da federação seja 'nacionalizada', sem divisões regionais. Assim, o União Brasil não ficaria à frente do bloco no estado.

“O movimento sugerido de repassar à outra agremiação a coordenação estadual da nova federação causará, conforme já anunciado, uma saída de toda a bancada estadual do progressista e da maioria dos nossos prefeitos. Tal movimento chegará a nossa bancada federal, enfraquecendo e praticamente extinguindo a representação do Progressistas baiano no congresso que hoje é pujante”, diz trecho do documento.