Próxima de formalização, federação PP-União terá maior bancada da Câmara

- Foto: Laycer Tomaz/CD

Travada por conta de embates nos estados, como na Bahia onde os partidos estão rachados e o governo Jerônimo Rodrigues (PT) luta para atrair o retorno institucional do PP para sua base, a formalização da federação PP-União Brasil finalmente deve sair do papel.

Em entrevista à revista Veja desta semana, o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, afirmou que o enlace está praticamente consolidado e "chegando ao fim do processo" mesmo com tais embates ainda em curso.

Com a validação da junção das siglas, a nova bancada que será formada terá 109 deputados, a maior bancada da Câmara, e 13 senadores, a terceira maior do Senado, o que permitirá que a mesma tenha uma influência poderosa em votações importantes.

"“Essa federação vai se tornar uma bússola para nos direcionar, para fazer com que as pautas que são importantes para o país sejam realmente discutidas e que consigamos virar a página das questões que não ajudam em nada o povo brasileiro”, pontuou Nogueira.

Na Bahia, a tendência é que o deputado Paulo Azi, atual presidente estadual do União Brasil, seja mantido no comando baiano da legenda. A grande questão é como isso impactará no PP já que a bancada da ALBA, composta por 6 deputados, caminha junto ao governador Jerônimo Rodrigues, assim como boa parte dos prefeitos do partido.

A tendência é que, com a formalização da Federação, uma janela partidária seja aberta, sem risco de perder mandato, para aqueles que desejarem sair do partido.