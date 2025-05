Federação União Brasil-PP deve fortalecer base de Bruno Reis na Câmara

Vereadores de Salvador, Cláudio Tinoco (União Brasil), George Gordinho da Favela (PP) e Kiki Bispo (União Brasil) - Foto: Reprodução | Câmara Municipal de Salvador | Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O União Brasil e o PP estão a um passo de oficializar, em âmbito nacional, a federação entre as duas siglas mirando as eleições 2026. O anúncio sobre a união ainda segue sob sigilo entre os presidentes das siglas, Antônio de Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente, que fizeram mistério sobre o assunto nas redes sociais.

O ato ainda embrionário foi comemorado pelos vereadores de Salvador. Caso a medida, realmente, saia do papel, a federação será a maior bancada na casa legislativa com 12 edis.

O líder do União no Legislativo, vereador Cláudio Tinoco, encara com otimismo a convergência entre as legendas e crítica ao sistema pluripartidário brasileiro.

“Eu acho que esse país tem muito partido. Esse pluripartidarismo no Brasil não cria identidade, nem de programática e nem ideológica e o eleitor precisa de alguma orientação. O que é o Partido Progressista? O que é o União Brasil?”, indagou o vereador Claudio Tinoco, durante entrevista após sessão ordinária na Câmara Municipal da capital baiana, no dia 7 deste mês.

E continuou: “Eu acho que essa federação vem ao encontro do anseio do eleitor e da sociedade brasileira de que esse país precisa reduzir o número de partidos, ter mais clareza e mais transparência”.

Já o líder do PP na Casa, vereador George Gordinho da Favela, afirmou que aguarda a concretização da medida para avançar com os próximos passos sobre o assunto.

Ao A TARDE, o edil ainda disse que, nos bastidores, corria o nome do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), para presidir a federação na Bahia.

“Estamos aguardando essa concretização. [...]”, disse, complementando: “Se tiver a federação, como eu até ouvir falar, Bruno Reis deve ser o presidente na Bahia, dessa união”.

Por outro lado, o líder do governo na Câmara, Kiki Bispo, optou por falar sobre o cenário local e diz acreditar que a união reflete o sentimento de mudança.

“Ficaremos muito mais fortes. A oposição vem marchando unida, vem marchando coesa, o sentimento das ruas nos anima muito. Nós passaremos de sete vereadores para 12, com certeza, uma bancada numerosa e expressiva para a nossa cidade”, disse Kiki.

PP e Governo da Bahia

Após o fim das eleições estaduais de 2022, o Partido Progressista rachou e parte migrou para a base do governo Jerônimo Rodrigues (PT), a exemplo dos deputados estaduais, e outra ala continuou com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Em Salvador, por exemplo, os legisladores integram a base do governo Bruno Reis (União) e assim deve permanecer após a regularização da federação entre as duas siglas.

“Se o PP for para o outro lado, como estão falando, a gente já falou que os vereadores vão continuar na base do prefeito. A gente vai continuar como está”, contou.

O presidente estadual do PP, deputado federal Mário Negromonte Jr., está próximo a selar um ‘casamento’ com a gestão petista na Bahia, com vistas para o pleito do ano que vem.

O dirigente partidário, por sua vez, ainda trabalha para tentar impedir que o comando da federação fique nas mãos do União Brasil, como antecipou o Portal A TARDE.

Acordo fechado

O acordo que confirmou a federação foi fechado na quarta-feira, 23. De acordo com a CNN, o anúncio será feito na próxima terça-feira, às 15h, em Brasília.

Ainda segundo a emissora, as duas legendas passarão a se chamar União Progressista.