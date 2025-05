PP deve ficar sem deputados estaduais na Bahia, indica Jerônimo

Jerônimo e a bancada do PP na Alba - Foto: Divulgação/ PP

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que já estuda medidas para minimizar o impacto em sua base de apoio no caso de confirmação da federação entre PP e União Brasil. A expectativa é de que a junção entre os dois partidos seja anunciada na próxima semana.

O petista indicou que toda a bancada dos progressistas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve deixar a sigla para seguir e dar apoio ao seu projeto de reeleição em 2026. Atualmente a bancada é composta pelos deputados Niltinho, Antonio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Hassan e Nelson Leal.

“Se lá em cima se confirmar a federação União Brasil e PP, aqui na Bahia a combinação é que os seis deputados estaduais do PP me acompanhem. Nós vamos ter que combinar quais partidos eles irão para que continuem na minha base. Tenho o maior interesse em combinar isso”, afirmou o governador em entrevista ao programa Bom Dia Feira, da rádio Princesa FM, de Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira, 25.

Jerônimo também disse que busca alternativas para manter no seu arco de aliança os deputados federais Mário Negromonte Júnior - presidente do PP na Bahia - e Cláudio Cajado. “Tenho interesse que eles me acompanhem Que partido eles vão? Aí vamos sentar e conversar. Estou no aguardo do movimento”, declarou o governador.

Federação

Conforme a negociação entre os presidentes do PP, Ciro Nogueira e do União Brasil, Antônio Rueda, o comando da federação nos estados ficará com o partido que tiver mais deputados federais. No caso da Bahia, o União assumiria o controle, já que tem cinco federais contra três do PP,que teve uma baixa recente com a saída de Neto Carletto para o Avante.

O União Brasil é o principal partido de oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e tem entre os seus filiados o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que deve ser o adversário do petista nas urnas mais uma vez em 2026.

Por outro lado, o acordo nacional pode atrapalhar os planos do retorno institucional do PP à base do governo do PT no estado. Mário Negromonte Júnior e Jerônimo estão próximos de um entendimento sobre os espaços que a legenda pode ocupar na gestão estadual, mas a demora na definição sobre a federação impediu o avanço das conversas.

Acordo fechado

O acordo que confirmou a federação foi fechado na quarta-feira, 23. Segundo a CNN, o anúncio será feito na próxima terça-feira, às 15h, em Brasília. Ainda conforme a emissora, as duas legendas passarão a se chamar União Progressista.