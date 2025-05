“A gente não vai tirar ninguém do PDT”, assegura Félix Mendonça

Félix evitou citar o caso do deputado Leo Prates - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Em meio a concretização da nova aliança com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o PDT pode passar por algumas mudanças em seus quadros nos próximos meses. Afinal, nem todos os integrantes do partido demonstraram satisfação com alteração do posicionamento trabalhista, como o deputado federal Leo Prates (PDT-BA), o deputado estadual Emerson Penalva (PDT) e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT).

Em evento do PDT com Jerônimo e os prefeitos eleitos pelo partido nesta quarta-feira, 30, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), presidente estadual da sigla, ninguém será retirado da agremiação por isso. Ele ponderou, por outro lado, que quem se candidatar em 2026 terá que apoiar a reeleição do governador.

“A gente não vai tirar ninguém do PDT. O PDT é um partido democrático, até pelo nome: Partido Democrático Trabalhista. Mas nós vamos fazer igual às outras eleições. Na eleição de prefeito, todo o PDT apoiou o Bruno Reis. Na eleição de governo passada, nós apoiamos ACM Neto. Alguns no PDT apoiaram o governador [Jerônimo Rodrigues], mas não eram candidatos. O que eu posso dizer é o seguinte: todos os nossos candidatos a deputados estadual, federal, senador, se houver, terão que acompanhar o partido”, explicou o dirigente partidário.

Félix evitou falar do caso do deputado Leo Prates, mas respondeu que Ana Paula não deve ser candidata em 2026, não havendo problema caso ela vote na oposição a Jerônimo.

“Ana Paula não é candidata. Eu acho que ela não é, então não tem esse problema. Os vereadores de Salvador, não é eleição deles. O PDT ainda vai decidir por isso, ainda vai fazer as convenções estaduais, que é a formalização. Mas nós vamos agora caminhar com o governo do estado, caminhar com esse projeto político”, afirmou o parlamentar.

O presidente do PDT baiano também vibrou com uma promessa feita por Jerônimo durante o evento desta quarta, com prefeitos trabalhistas do interior baiano. Segundo o governador, as prefeituras geridas pelo partido serão as primeiras a aplicarem um novo projeto para educação integral na Bahia.

“O governador trouxe aí, para a gente, o que a gente gosta de ouvir, que é melhorar a educação, fazendo o projeto piloto em um município do PDT. Eu fiquei muito feliz. Já valeu toda a reunião. Já valeu essa adesão, porque, se a gente transforma um município governado pelo PDT em piloto para fazer uma educação de excelência, isso aí é uma felicidade muito grande”, concluiu.