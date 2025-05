Bruno Reis confirma ruptura com PDT: “Caminhos diferentes”

Prefeito Bruno Reis (União Progressista) ao lado dos pedetistas, Félix Mendonça Jr (presidente da sigla), e a vice-prefeita Ana Paula Matos - Foto: Divulgação

O PDT já é considerado carta fora do baralho do grupo do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Progressista), às vésperas da formação de aliança com o governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Bruno, que cumpre agenda em Brasília, confirmou nesta terça-feira, 29, o rompimento da parceria com a legenda, que a nível nacional é comandada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

“Entendo que o presidente do PDT, sendo ministro do governo do PT, seria muito difícil mantermos nossa aliança para 2026. Agradeço ao partido pelo apoio nas minhas duas últimas eleições mas, a partir de agora, seguimos caminhos diferentes”, disse Reis, em nota divulgada à imprensa.

A legenda deve selar apoio ao PT na Bahia na próxima sexta-feira, 2 de maio, como contou o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola.

Antes, o ministro Carlos Lupi sentará à mesa com Jerônimo para discutir os últimos ajustes das tratativas visando as eleições de 2026. O encontro deve acontecer à tarde, durante o almoço.

Apesar disso, o prefeito Bruno Reis (União Progressista) diz que conta com apoio de políticos da sigla tanto de Salvador como do interior para reforçar o leque de apoio no pleito do ano que vem.

“Tenho a convicção de que diversos amigos e parceiros do PDT seguirão o nosso projeto político em Salvador e na Bahia”, acrescentou.

Exoneração

Um dos primeiros movimentos que marca a nova era política do PDT trata-se do pedido de exoneração da secretária municipal do Mar, Andrea Mendonça, irmã do deputado federal Félix Mendonça Jr., presidente estadual da sigla.

"Em respeito à nova missão definida pelo meu partido, o PDT, venho, por meio desta mensagem, solicitar meu desligamento do cargo de Secretária do Mar (SEMAR) da Prefeitura de Salvador", diz trecho do documento que o Portal A TARDE teve acesso.

Vereadores de Salvador

A adesão do PDT ao governo Jerônimo mirando as eleições de 2026 não deve contar com o apoio dos vereadores de Salvador. Na segunda-feira, 28, o líder da sigla na Câmara Municipal da capital, Omar Gordilho, afirmou que se manterá oposição na cidade.

“Fomos oposição em 2022, e de lá para cá, nada mudou. Sobre 2026, assim que a decisão do PDT for formalizada, tenho certeza que todos os mandatários serão convidados e conversaremos da melhor forma”, disse aos jornalistas durante sessão ordinária.

Aliado de primeira hora do prefeito Bruno Reis (União Brasil), Gordilho diz que a adesão ainda não foi comunicada com os vereadores da cidade.

“Até o presente momento, não fomos informados de nenhuma decisão do partido”, afirmou.