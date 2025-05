Jerônimo aguarda Lupi na Bahia para selar acordo com o PDT: “Caminhar juntos”

Governador concedeu coletiva de imprensa durante visita às obras do VLT de Salvador - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

Na busca por mais apoios partidários visando o ano eleitoral de 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mira na visita do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, uma chance de atrair o PDT para sua base de partidos.



Lupi vem a Salvador nesta quinta-feira, 1º, para participar de agendas voltadas ao Dia do Trabalho.

“Eu defini uma parceria, um apoio e fiquei muito feliz com isso. Nós combinamos que, nesta quarta-feira, nos encontraremos com os prefeitos e prefeitas do PDT, que na verdade, basicamente todos eles já têm diálogo conosco. Um candidato a deputado, que foi o Silva Neto, foi prefeito de Araci. Ele já vinha dialogando com a gente. O ex-prefeito de Euclides da Cunha, Luciano, da mesma forma", lembrou Jerônimo.

Então, a expectativa é que nessa agenda com o PDT, o PDT possa oficializar essa parceria, esse apoio, para que a gente possa caminhar juntos Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Jerônimo destacou seu desejo de contar com o apoio do PDT e espera que o ministro anuncie adesão ao governo durante sua visita a Salvador.



“A vinda do ministro Lupi, nós combinamos uns 20 dias atrás. A intenção é que ele esteja aqui no dia 1º de maio. Então, nós estamos aguardando para ver se ele vai manter a agenda ou não. Se vier, será bem recebido. E eu espero que a presença dele no 1º de maio é por conta do Dia do Trabalho, mas ele também virá para, sei lá, para combinar conosco esse apoio do PDT aqui na Bahia ao nosso grupo", destacou o governador.