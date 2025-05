Governador critica gestões passadas após crise financeira na UFBA

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em coletiva de imprensa - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou uma série de medidas de contenção de despesas em meio a uma grave crise financeira. A decisão inclui economia de água, restrição ao uso de ar-condicionado e suspensão de ligações telefônicas por celular.

De acordo com a UFBA, os cortes de gastos são decorrentes do repasse orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que não acompanhou o crescimento das despesas geradas pela expansão da universidade e pela gestão dos contratos.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltou, nesta segunda-feira, 28, que as universidades públicas foram ‘largadas às traças’ durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que o governo Lula está realizando um trabalho para recompor os investimentos no setor.

"Foram quase seis anos diluindo, degelando o orçamento das universidades. Então, para recompor isso, não é em dois anos, não é em três anos”, salientou o governador. Jerônimo acrescentou que a situação exige uma avaliação criteriosa, mas garantiu que está sempre cobrando soluções para diminuir o impacto financeiro.

Jerônimo também revelou que está em diálogo com o ministro da Educação, Camilo Santana, para avançar nos projetos de expansão das universidades federais na Bahia. O governador explicou que está buscando a desapropriação e a cessão de terrenos para acelerar as iniciativas.

“Um diálogo muito forte com o ministro Camilo. Falei com ele na semana passada sobre as universidades Unilab, UFSB, UFRB, inclusive tratando de terrenos, a exemplo do que nós fizemos aqui com o IFBA. O Estado desapropriou e entregou para que o IFBA pudesse construir, da mesma forma com a UFRB. Em Feira de Santana, tem o terreno, mas não iniciou ainda. Tem o de Santo Amaro, que teve lá uma situação de desavença. Eu quero muito juntar para a gente poder fazer com que ‘oh seu Lula, está limpo aqui o terreno, pode vir, já tem terreno’”, concluiu o governador.