Restaurante Universitário da Ufba retoma atividades nesta segunda

Restaurante Universitário da Ufba - Foto: Ufba

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de Ondina, será reaberto nesta segunda-feira, 14, com atendimento regular à comunidade acadêmica.

O serviço tinha sido suspenso no final de semana, segundo a Ufba, devido à falta de liberação, por parte do Governo Federal, de recursos orçamentários suficientes para que a Universidade pudesse cumprir com todos os seus compromissos, resultando na falta de pagamento de faturas da Meio-Dia Refeições, empresa responsável pelo fornecimento da alimentação.

Após ter recebido o pagamento da fatura referente ao mês de janeiro, a empresa comunicou à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) que já está trabalhando desde este sábado, 12 de abril, em atividades de limpeza e pré-preparo de alimentos.

A Ufba alega que a falta de pagamento aconteceu por conta da demora na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, aprovada pelo Congresso Nacional apenas em 20 de março de 2025 e sancionada pela Presidência da República na última sexta-feira, 11 de abril.

“Até este momento, rege a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo Federal, o decreto nº12.416, de 21 de março de 2025, que estabeleceu o limite de empenho mensal dos ministérios e órgãos federais a 1/18 do total das verbas previstas na LOA”, diz a Ufba em nota.

“Daí decorrem as dificuldades da UFBA - e das demais instituições de ensino superior federais - para cumprir todos os seus compromissos e assegurar à comunidade universitária plenas condições para o cumprimento do seu objetivo como uma instituição federal de ensino superior pública, gratuita, inclusiva e de qualidad”, pontuou a universidade.

Opções a menos

Os estudantes da Ufba estão na bronca com o Restaurante Universitário também por causa da redução da quantidade de alimentos. A medida foi tomada no final do ano passado e continua em vigor, gerando reclamações de quem utiliza o serviço.

Em dezembro, a Ufba informou que a redução aconteceu por causa do atraso no pagamento à Meio Dia Refeições, e que se tratava de "ajustes temporários".

A decisão foi pela redução de opções da quantidade proteínas de três para duas por refeição (contratualmente seriam oferecidas três opções); retirada da sobremesa do cardápio; disponibilizar apenas um tipo de salada por refeição (contratualmente são dois tipos).

O custo de cada refeição é R$2,50.