PDT entrega cargos em Salvador para selar aliança com Jerônimo

Jerônimo durante campanha para o governo, em 2022 - Foto: Divulgação

O retorno do PDT para o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) ganhou novos contornos com o pedido de exoneração da secretária do Mar, Andrea Mendonça, nesta terça-feira, 29. A legenda trabalhista, comandada na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Jr., entregará os demais cargos na gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) nas próximas horas, de acordo com informação obtida pelo Portal A TARDE.

A legenda tem em seus quadros nomes como a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e o deputado federal Leo Prates, que devem continuar com o atual prefeito da capital. Uma fonte ligada ao partido afirmou, em condição de anonimato, que seus indicados na gestão poderão permanecer nos seus respectivos postos por indicação pessoal. Os nomeados pela cota do PDT, entretanto, sairão.

Segundo outra fonte pedetista, a entrega dos cargos é tida como um movimento de "coerência" entre os trabalhistas. "É uma questão de coerência, mesmo a gente do partido tendo contribuído com a vitória da gestão", destacou a fonte.

Visita de Lupi

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, deve anunciar a aliança com Jerônimo até a próxima sexta-feira, 2, durante agenda em Salvador. A articulação, iniciada em Brasília, contou com o apoio de Adolpho Loyola (PT), secretário estadual de Relações Institucionais (Serin).

A tendência é que prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PDT, com exceção de Ana Paula Matos, também fechem questão com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O partido fez parte do arco de alianças petista até 2020, quando apoiou a candidatura de Bruno Reis à prefeitura.