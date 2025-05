Nascido em Goiás, Júnior Marabá receberá título de cidadão baiano

Marabá nasceu em Rio Verde, Goiás - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), nasceu em Rio Verde, no interior de Goiás, mas já pode se considerar também um homem da Bahia. Isso porque o conjunto de deputados estaduais aprovou, por unanimidade, a concessão do título de cidadão baiano para o gestor municipal.

A votação ocorreu na sessão do plenário na tarde desta terça-feira, 29, na Assembleia Legislativa da Bahia, após um acordo entre as bancadas do governo e da oposição para a dispensa de formalidades. Devido a isso, a resolução que propôs a homenagem não precisou passar por comissões temáticas.

Com apenas 34 anos de idade, Junior Marabá já está no seu segundo mandato como prefeito de Luís Eduardo Magalhães, tendo sido reeleito em 2024 com 83,52% dos votos válidos.

Apesar de ter tido uma caminhada política quase sempre ao lado da oposição estadual, Marabá tem se aproximado, desde o final do ano passado, do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O gestor de Luís Eduardo Magalhães também se articula para viabilizar sua candidatura a deputado federal em 2026.

A resolução aprovada nesta terça foi proposta pelo deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP), que atua politicamente na região oeste da Bahia.