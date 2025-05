Deputados aprovam Comenda 2 de Julho para presidente da Alba

Ivana será homenageada com a mais alta honraria concedida pela Assembleia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira, 29, a concessão de sua maior honraria, a Comenda 2 de Julho, à presidente da Casa, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD). A homenagem foi aprovada por unanimidade dos parlamentares.

A resolução aprovada foi avaliada no plenário da Alba após um acordo entre as bancadas do governo e da oposição para a dispensa de formalidades. Com isso, a proposta não precisou passar pelas comissões temáticas.

Ivana Bastos foi a deputada estadual mais votada da Bahia nas últimas eleições estaduais, em 2022, com 118.417 votos. A parlamentar nunca escondeu que via, como próximo passo, sua ascensão à presidência da Alba, o que acabou ocorrendo em março de 2025.

Eleita pela Casa em substituição ao deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), que teve seu terceiro mandato consecutivo suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ela se tornou a primeira mulher a presidir a Alba.