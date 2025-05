Chineses têm interesse em conclusão de Fiol e Porto Sul, diz Ledsham

Ledsham é presidente da Bamin e participou de audiência pública na Alba - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O presidente da Bahia Mineração (Bamin), Eduardo Ledsham, confirmou nesta terça-feira, 29, o interesse de estatais chinesas em investir na conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, em Ilhéus. Segundo ele, o objetivo da China é construir um corredor bioceânico entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

“Os chineses nos visitaram há duas semanas, no interesse de fazer esse desenho da Bioceânica. Claro que eles são uma das alternativas de interesse para a conclusão da Fiol e do Porto Sul, mas isso está dentro do contexto da estratégia da Bioceânica, que é conectar o Atlântico ao Pacífico”, afirmou Ledsham ao Portal A TARDE.

Eduardo Ledsham esteve presente, na manhã desta terça, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), onde prestou contas das obras da Fiol e do Porto Sul a deputados estaduais e outros presentes na audiência pública.

A Bamin é a concessionária responsável pela construção e operação do chamado trecho I da Fiol, que liga Ilhéus a Caetité, passando nas proximidades de outros municípios importantes, como Jequié e Brumado, em uma extensão de 537,2 km.

A expectativa é que a Fiol seja utilizada sobretudo para o escoamento de minério de ferro, colhido no interior da Bahia e exportado para o exterior através do futuro Porto Sul. As obras também são aguardadas pelos produtores agropecuários do oeste baiano, que veem na ferrovia uma grande possibilidade de ganho logístico para suas exportações.