Guerra comercial dos EUA pode levar China a investir na Bahia; entenda

Construção do Porto Sul está autorizada pelo Ibama desde 2014 - Foto: Reprodução | Wikipedia

A guerra comercial iniciada contra a China pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter resultados positivos para a infraestrutura da Bahia. Após as dificuldades criadas pelo governo norte-americano para a relação dos chineses com o Canal do Panamá, o país asiático agora tenta criar alternativas para o transporte de produtos entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

A ideia é criar uma “nova rota da seda”, ligando o litoral brasileiro, no Oceano Atlântico, ao litoral do Peru, no Oceano Pacífico. A Bahia seria parte estratégica desse processo, com as construções do Porto Sul, na região de Ilhéus, e da Ferrovia Integração Oeste-Leste (Fiol), que deve atravessar o estado de ponta a ponta.

Ambas as obras, sonhadas pelos governos da Bahia e do Brasil há décadas, estão na mira do governo chinês, interessado em investir no financiamento, na construção e na operação dos empreendimentos, conforme apontado ao Portal A TARDE por um interlocutor próximo ao Palácio de Ondina.

No total, a construção desse corredor ferroviário entre Ilhéus, na Bahia, e o porto de Chancay, no Peru, tem um custo estimado de aproximadamente R$ 30 bilhões, um investimento pouco viável no curto prazo para os governos brasileiro e peruano, mas que, financiado pela China, pode passar a ser mais factível.

Uma delegação do governo chinês visitou Ilhéus, sul da Bahia, na última quarta-feira, 16, acompanhada de representantes dos governos federal e estadual. Antes, eles já haviam passado por outros pontos desse corredor ferroviário, como a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), em Goiás.

A expectativa dos governos federal e estadual é que a China elabore e entregue, nos próximos meses, um estudo de viabilidade desse novo corredor ferroviário, ligando a Bahia ao Peru, finalmente tornando realidade a conclusão da Fiol e a construção do Porto Sul.