“Dia muito triste”, diz Salles sobre federação entre PP e União Brasil

Salles demonstrou tristeza pela movimentação oficial do seu partido - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O deputado estadual Eduardo Salles (PP) demonstrou decepção, nesta terça-feira, 29, após a conclusão da federação entre o seu partido, o Progressistas, e o União Brasil. Segundo ele, com a aliança, o mais provável é que toda a bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) abandone a legenda na próxima janela partidária.

A federação acaba colocando os parlamentares do Progressistas em uma saia justa, já que toda a bancada da legenda na Alba é governista, enquanto o União Brasil lidera a oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia. Pretendendo permanecer na base do governo, os deputados estaduais do PP decidiram que vão deixar o partido.

“Sem dúvida, é um dia muito triste, é um dia muito difícil para a gente, um dia da gente sentindo um peso no coração. Em todos os momentos de alegria, de tristeza, eu estava junto com esse partido. E, agora, a gente segue caminhos dispersos”, declarou Salles ao Portal A TARDE, lembrando que nunca esteve antes em outra sigla.

A decisão de “seguir caminhos dispersos” foi tomada na noite de segunda-feira, 28, em uma reunião comandada pelo líder da bancada na Alba, deputado estadual Niltinho (PP). Os parlamentares do PP devem, em conjunto, permanecer apoiando Jerônimo, mesmo que informalmente, e migrar para outra legenda quando a legislação permitir.

“Nós achamos que o caminho ideal é estarmos aí juntos com o governador Jerônimo, nessa caminhada que temos feito e acreditamos, nessa condição de continuarmos trabalhando juntos por uma Bahia melhor”, disse Salles.

“Nós, deputados do Progressistas, tomamos a decisão de estarmos juntos. Qualquer decisão que seja, nós vamos juntos para onde quer que seja. Nós vamos tomar a decisão, seja qual ela for, sempre juntos”, acrescentou o parlamentar do PP.

A bancada do PP na Alba, porém, ainda não decidiu para qual partido deverá migrar. O Portal A TARDE apurou que o Avante aparece como a primeira opção, mas a decisão final só deverá ocorrer em fevereiro de 2026, nas vésperas da próxima janela partidária e sob orientação do governador Jerônimo Rodrigues.