Federação entre PP e União Brasil será oficializada nesta terça

Federação será confirmada nesta terça-feira, 29 - Foto: Divulgação

A federação entre União Brasil e o PP será oficializada em cerimônia nesta terça-feira, 29, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, a partir das 15h. Com 109 deputados federais, a federação União Progressista será a maior bancada da Câmara, empatando em tamanho com o PL e o PSD. No Senado, a federação contará com 14 parlamentares.

A direção da federação será compartilhada, inicialmente, por Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (Progressistas), que presidirão juntos até dezembro deste ano, quando haverá eleição para a nova composição.

Além de 44 deputados federais, participaram da reunião o presidente do União Brasil, Antonio Rueda; o vice-presidente nacional do partido, ACM Neto; o ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia; o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho; o prefeito de Natal, Paulinho Freire; o ministro do Turismo, Celso Sabino; e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

Em nota conjunta, as legendas afirmaram que a aliança foi "costurada com muito diálogo e confiança" e que pretende ser "uma bússola no centro da política, para impulsionar o Brasil ao rumo certo". Segundo o comunicado, o objetivo da união é promover equilíbrio e inovação, com responsabilidade fiscal e social.

Reflexos na Bahia

Com a federação entre Progressista (PP) e União Brasil confirmada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) diz que, caso algum dos deputados do PP, rejeite as opções partidárias do seu leque de aliança, ele chamará a sua mesa.

“Caso algum deles não tenha esse percurso, deveremos tratá-los. Aí é o tratamento da política. Não se tem ameaça, não é isso, não se tem chantagem. O convite foi feito”, disse o petista, em coletiva de imprensa, em Salvador.

O chefe do Executivo estadual, contudo, aposta na migração dos seis deputados estaduais da legenda para siglas que dialoguem com a sua política.

“Eu espero, vou trabalhar para isso, para que os seis deputados estaduais possam dirigir-se para um partido que seja da base da gente”, acrescentou o petista.