Andrea Mendonça pede exoneração da Secretaria do Mar de Salvador

Andrea Mendonça deixa o cargo de secretária do Mar - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Integrante da Executiva Estadual do PDT, Andrea Mendonça pediu demissão do cargo de secretária do Mar de Salvador, na tarde desta terça-feira, 29. Em carta entregue ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), a admistradora de empresas, irmã de Félix Mendonça Júnior, presidente da sigla na Bahia, confirmou que a aproximação com o governo Jerônimo Rodrigues (PT) é a motivação do desligamento.

A informação havia sido confirmada ao Portal A TARDE por integrantes do PDT, que finaliza nos próximos dias o movimento de migração para a gestão estadual.

"Em respeito à nova missão definida pelo meu partido, o PDT, venho, por meio desta mensagem, solicitar meu desligamento do cargo de Secretária do Mar (SEMAR) da Prefeitura de Salvador", diz trecho da carta.

A pedetista, que foi nomeada para a recém-criada secretaria em março, ainda reforçou que deixou um conjunto de ações prontas para execução na pasta.

"O PDT apresentou à sua gestão um conjunto de 25 propostas relevantes, das quais algumas já foram incorporadas ao Planejamento Estratégico do município, especialmente no eixo da Economia do Mar. Essa interlocução reafirma o compromisso do partido com Salvador e com o fortalecimento de políticas públicas transformadoras", pontuou.

Aliança

A aliança entre o PDT e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ser sacramentada na sexta-feira, 2, em Salvador, com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente nacional da legenda.