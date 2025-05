Loyola promete turbinar PDT na Bahia: “Colocar do tamanho que merece”

Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais - Foto: Lula Bonfim/ Ag. A TARDE

O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, comemorou o retorno do PDT à aliança governista na Bahia. A volta dos pedetistas à base foi confirmada na reunião que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve com lideranças do partido na manhã desta quarta-feira, 30, em Salvador.

De acordo com o responsável pela articulação no governo Jerônimo, o acerto fará com que a legenda volte a crescer no estado e chegue forte para ampliar seus quadros nas eleições de 2026.

“Trazer o PDT hoje conosco, é importante. É um partido que tem o trabalhismo e a educação como frente de trabalho. Ficar fora dessa aliança progressista que governa a Bahia por 18 anos é ruim. Então, tê-los aqui de volta hoje, com a experiência que eles têm na educação, no trabalhismo, pra nós é importante. Nós vamos crescer esse partido, colocar o PDT do tamanho que ele merece na Bahia”, garantiu Loyola.

O chefe da Serin também comentou que as conversas com outros partidos seguem em andamento para aumentar ainda mais a base de apoio à reeleição de Jerônimo.

“Não é a quantidade, é a qualidade. Nós vamos continuar conversando com os partidos. Nós temos uma aliança ampla. Essa questão dos partidos nós vamos conversar e aí nós temos ainda um tempinho. Tem essas rearrumações nacionais dos partidos que impactam diretamente na Bahia, então nós temos que aguardar e fazer esse trabalho com muito vigor e com muita preocupação também com a renovação de mandatos, para a conservação dos mandatos e dos espaços políticos de cada partido”, avaliou.