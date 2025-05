"Não temos pressa", diz Loyola sobre mudanças na Saeb e no Detran

Adolpho sinalizou que o governo ainda deve aguardar para concluir a reforma administrativa - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) se aproxima de mais um mês sem completar a reforma administrativa iniciada em dezembro de 2024. Alterações que eram previstas na Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) e no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ainda não saíram do papel.

O acordo feito com os aliados do governo previa a saída de Edelvino Góes da Saeb. Ele daria lugar a Rodrigo Pimentel, hoje diretor-geral do Detran, órgão que ficaria sob o comando de um quadro indicado pela bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Questionado nesta quarta-feira, 30, sobre o tema, o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, declarou que o governo não tem pressa para fazer as alterações.

“Nós não temos pressa. Nós estamos bem servidos. O secretário que nós temos lá, Edelvino Góes, é um competente secretário. Rodrigo está fazendo um belíssimo trabalho no Detran. Então nós não temos pressa. Não tem essa agonia”, afirmou Loyola ao Portal A TARDE.

“A imprensa gosta de especular, de mexer, mas, para nós, não está mexendo nada. Vamos deixar. Está chegando o PDT agora, vamos ver como é que encaminha as outras coisas. Nós estamos muito bem servidos tecnicamente, tanto um quanto o outro, na posição que estão jogando”, acrescentou o titular da Serin.