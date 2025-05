Jerônimo quer alocar deputados do PP em partidos da base: "Dialogando"

Negromonte tem ensaiado aproximação com o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

Com o anúncio da federação partidária entre o União Brasil e o Progressistas, o governador Jerônimo Rodrigues avaliou as possibilidades que devem ser adotadas pela articulação política do governo para alocação dos deputados estaduais do PP em partidos da base, visando assegurar o apoio da bancada atual da sigla para 2026.



Para isso, será preciso, segundo Jerônimo, um entendimento com os principais líderes do partido na Bahia, os deputados federais Mário Negromonte Jr., presidente estadual da sigla, e o deputado Cláudio Cajado.



“Nós estamos falando do PP. O PP, nacionalmente, já tem a orientação política. Mas os mandatos que vêm dialogando conosco, por exemplo, seis deputados estaduais, a minha expectativa é que a gente continue tendo essa relação e eles possam se acomodar em partidos da base. Eu não posso determinar o que eles vão fazer, mas apoiarei na medida do possível para que eu possa contar com eles nas votações, nas decisões, nas emendas dos estaduais e no campo federal da mesma forma", afirmou.

"Vou continuar dialogando com o Mário Júnior, que acena mais fortemente para a gente poder caminhar juntos, e vou querer, naturalmente, aproximar cada vez mais o diálogo com o deputado Cajado, um deputado que tem prefeitos ligados a nós, tem tido viagens com a gente. Então, a expectativa minha é que eu possa continuar acolhendo os federais e os estaduais, já que o PP, a nível nacional, já tomou o seu rumo", completou Jerônimo.