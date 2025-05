União Brasil e PP oficializam superfederação partidária

Federação foi oficializada nesta terça-feira, 29 - Foto: Divulgação

A União Progressista, federação partidária entre o União Brasil e o PP, foi oficializada nesta terça-feira, 29, durante cerimônia no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília. O bloco contará com a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados.

Estiveram presentes membros da superfederação e de outros partidos, como o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A União Progressista será presidida no primeiro ano de forma conjunto por Ciro Nogueira, atual presidente do PP, e Antônio de Rueda, que preside o União Brasil.

Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e membro do União Brasil, celebrou a formação da federação. "Muita maturidade institucional, com espírito público, com compromisso de país, muita das vezes, na maioria das vezes deixando os interesses pessoais, regionais e individuais de lado em detrimento de um interesse coletivo”, destacou em conversa com a imprensa.

Saldo

A União Progressista terá 109 deputados federais, tendo assim a maior bancada da Casa, e 14 senadores, além de seis governadores e 1.343 prefeituras.

A federação ainda terá o maior fundo partidário do país para as eleições de 2026, ultrapassando o Partido Liberal (PL).

Essa é a quarta federação partidária formada no país. As demais em vigor são Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Psol/Rede e PSDB/Cidadania.