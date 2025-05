PDDU deve ser entregue à Câmara no 2º semestre, estima vereador

Fachada da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

As cobranças para a entrega do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) deram o tom nas discussões do plenário do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador (CMS), onde acontecem as sessões legislativas, desde o incêndio no Paço Municipal.

O tema veio à tona um dia após a reunião no colégio de líderes da Casa, coordenada pelo presidente Carlos Muniz (PSDB).

A expectativa, de acordo com o presidente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, vereador Paulo Magalhães Jr. (União Brasil), é que o documento seja entregue no segundo semestre deste ano.

“Vamos trabalhar o novo PDDU, que deve chegar à Câmara no segundo semestre, e aí sim, eu como presidente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, vou receber, vou acatar as emendas e projetar o novo PDDU dos próximos anos da cidade. Esse é o momento oportuno para que a população também discuta isso”, afirmou aos jornalistas nesta terça-feira, 29.

Mesmo assim, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) fez um apelo aos seus pares a fim de deter o avanço dos leilões das áreas verdes e sobre o sombreamento das praias.

“Eu participei dos debates de dois planos, o de 2008 e 2016. E foram momentos muito tensos. O apelo que a gente faz é que os vereadores reflitam sobre a sua posição e o voto que vão dar. O projeto que a gente vai aprovar tem que ser um projeto que reflita os interesses coletivos da cidade e não apenas de um segmento”, disse a líder da oposição, em referência ao empresariado, durante conversa com A TARDE.

A última revisão do projeto foi feita em 2016, ainda durante a gestão do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). Logo, o novo governo deveria encaminhar a atualização da proposta em 2024, o que não foi feito.

Em fevereiro deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), afirmou aos jornalistas que o documento seria entregue no primeiro semestre.

“O prefeito acha que no primeiro semestre. Nós não vamos votar esse projeto açodadamente, iremos votar esse projeto ouvindo a população. É um projeto que mexe com a vida de toda a população de Salvador, iremos votar de acordo com o que o regimento diz, com a participação do Ministério Público, do Judiciário e todos aqueles que querem o bem de Salvador”, declarou à época.

PDDU

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), publicou a criação do Grupo de Trabalho (GT) para a revisão da proposta e do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador (LOUOS), em novembro do ano passado.

O ato é um dos primeiros passos para a construção do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

O grupo é composto por 11 pessoas, e será capitaneado pela servidora da Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Neilia Maria Fernandes Souza.