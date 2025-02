PDDU deve ser entregue à Câmara no 1º semestre do ano, diz Muniz

Prefeito Bruno Reis esteve ao lado do presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), nesta tarde durante abertura dos trabalhos - Foto: Antonio Queirós | Câmara Municipal de Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), se comprometeu nesta segunda-feira, 3, em fazer uma discussão ampla sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) com os soteropolitanos antes do documento ser disposto para votação.

“Iremos votar esse projeto com a participação popular. Iremos ter, no mínimo, 20 audiências públicas, sendo 10 destas audiências nas prefeituras-bairro, para que a população saiba e entenda o que é melhor para ela. Pode ter certeza de que a população passará para nós, vamos absolver”, disse o tucano, após a abertura dos trabalhos legislativos.

As audiências públicas citadas por Muniz ainda estão em abertas, por conta da ausência da apresentação da proposta pelo Executivo. O chefe do Legislativo projeta que o documento deve chegar à Casa no primeiro semestre deste ano.

“O prefeito acha que no primeiro semestre. Nós não vamos votar esse projeto açodadamente, iremos votar esse projeto ouvindo a população. É um projeto que mexe com a vida de toda a população de Salvador, iremos votar de acordo com o que o regimento diz, com a participação do Ministério Público, do Judiciário e todos aqueles que querem o bem de Salvador”, declarou.

Como adiantado pelo portal A TARDE, a prefeitura deu o primeiro passo para a construção do documento um mês após a vitória eleitoral de Bruno Reis, no mês de novembro, quando publicou a criação do Grupo de Trabalho (GT) para a revisão da proposta e do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador (LOUOS), no Diário Oficial do Município.

Em conversa com os jornalistas, Bruno mencionou a lei orgânica da cidade e disse que as tratativas para a produção do plano estão em andamento.

“Nossa lei orgânica sugere que após oito anos seja realizado, então, nós já começamos essas discussões. Mas, tem um longo caminho a ser percorrido, ouvir as regiões administrativas e sugestões de todos os atores envolvidos, em especial a população, para que a gente tenha um plano diretor ainda mais moderno e eficiente”, afirmou.

O PDDU é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. O Plano em vigor foi aprovado em 2016 e vence neste ano.