Bruno Reis diz que espera resultado de consultoria para apresentar PDDU

Uma das cobranças da oposição na Câmara Municipal de Salvador, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) está “no forno”. Ao ser questionado pelo Portal A Tarde sobre a entrega do projeto para a análise do legislativo, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que espera o resultado de uma consultoria para poder levar o plano para os vereadores.

“A consultoria está fazendo o trabalho, olhando o que tem de melhor no mundo, o que mais vale de avanço e a gente está esperando a conclusão desse estudo para aí sim começar as conversas”, disse o gestor durante um pacote de entregas no bairro de Mata Escura, na manhã desta sexta-feira, 25.

Apesar da expectativa em torno da apresentação do PDDU, o prefeito adiantou que o plano não deve trazer “mudanças tão significativas” para a cidade.

“O nosso PDDU se consolidou praticamente agora, após a pandemia. Então, a tendência é ter mudanças, claro, precisa ser atualizado, mas não serão mudanças tão significativas, tendo em vista o grande momento imobiliário que a cidade vive”, afirmou Bruno Reis.

O PDDU é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. O Plano Diretor deverá ser revisto e atualizado no prazo máximo de oito anos, após a sua aprovação pela Câmara Municipal. O Plano aprovado em vigor foi aprovado em 2016 e vence neste ano.