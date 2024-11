Bruno Reis faz entrega 3 em 1 no bairro de Mata Escura

Bruno fez entregas no bairro de Mata Escura nesta sexta - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) realiza na manhã desta sexta-feira, 25, três importantes entregas no bairro da Mata Escura, em Salvador. O gestor, junto com dirigentes municipais, participam da entrega de um campo de grama sintética, uma nova praça e mais 200 casas reformadas pelo programa Morar Melhor.

Em coletiva de imprensa, o gestor fez questão de ressaltar a importância do programa Morar Molhar para as famílias que não têm condições de reformar suas casas.

“Salvador é marcada por moradias precárias, insalubres, casas sem reboco, muitas com problemas de infiltração, que sofrem no período das chuvas com as goteiras. Então esse programa traz dignidade. Não há nada mais importante, mais precioso para a família do que a sua casa. E com esse programa nós já reformamos mais de 54 mil casas. É um programa que se tornou um verdadeiro sucesso”, disse o gestor que prometeu aumentar o número de moradias contempladas pela iniciativa.

“As pessoas não estão acostumadas com a prefeitura batendo na sua porta e dizer: ‘olhe, chegamos aqui e vamos reformar a sua casa’. Não é comum os governos fazerem isso. São pouquíssimos no Brasil que fazem isso e os que estão fazendo estão copiando esse programa que se tornou, como eu disse, um modelo de sucesso. Um programa que veio pra ficar. Nosso compromisso é acelerar ainda mais a quantidade de casas nos próximos anos, o programa que eu tive a alegria a felicidade de criar como secretário da época de Promoção Social, de acelerar como secretário de Infraestrutura, e no meu período como prefeito, em um mandato foi o período que nós mais fizemos a reforma de casas em nossa cidade”, acrescentou.