Salvador ganhará novas vias para facilitar acesso à rodoviária

Trata-se da Construtora BSM LTDA. - Foto: Divulgação

O Novo Complexo Metrô-Rodoviário que facilitará o acesso à Nova Rodoviária de Salvador, que está sendo erguida no bairro de Águas Claras, deve sair do papel nos próximos meses. Isso porque o governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), divulgou nesta quinta-feira, 24, a empresa que ficará responsável pelas obras.

Trata-se da Construtora BSM LTDA., que venceu a licitação pelo critério técnica e preço, e obteve a nota final 9,45, como consta no Diário Oficial do Estado (DOE). O empreendimento tem sede em Salvador e está no mercado desde 2005. A gestão estadual desembolsará mais de R$ 17 milhões com a intervenção.

Leia mais

>> Nova rodoviária de Salvador é importante vetor de crescimento da Bahia

>> "Governo Federal assumirá obras emergenciais na BR-324", diz Rui Costa

>> Rodoviária de Águas Claras terá integração com metrô

O empreendimento ficará responsável pela “elaboração de projetos executivos e execução de obras de obras de implantação de trecho marginal sul, marginal norte e acesso a BR-324 do sistema metrô-viário do complexo metrô-rodoviário”. Ao todo, o contrato firmado é de R$ 17.512.660,43.

Ao Portal A TARDE, a Conder afirmou que a implantação dos novos trechos “tem como objetivo garantir o fluxo adequado de veículos, com destaque para o futuro aumento de tráfego gerado pela nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras”. Com isso, será criado um novo acesso à BR-324.

O projeto, segundo a Conder, abrange também a “ampliação da faixa de aceleração e acostamento na BA-528”. As intervenções têm o objetivo de evitar congestionamentos na região entre Pirajá e São Caetano.