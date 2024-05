Rodoviária de Águas Claras terá integração com metrô | A TARDE

Com previsão de entrega para 2025, a nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, terá integração com a estação de metrô Águas Claras, inaugurada no início deste ano. Além disso, também será integrada com o terminal de transporte de ônibus metropolitanos, intermunicipais e interestaduais.

A previsão é que futuramente a rodoviária também seja integrada ao corredor de BRT, na Avenida 29 de março. Em comparação à atual rodoviária, o espaço destinado ao terminal triplicará de tamanho e terá 70.000 m². O investimento previsto na obra é de cerca de R$ 120 milhões.

Publicações relacionadas