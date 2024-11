"Governo Federal assumirá obras emergenciais na BR-324", diz Rui Costa

Asfalto da BR sofre críticas de usuários - Foto: Divulgação | Ed Santos | Acorda Cidade

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou hoje que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), ligado ao Ministério dos Transportes, assumirá as obras de recuperação das rodovias BR-324 e BR-116 nos trechos que servem à Bahia. Em entrevista concedida à rádio Piatã FM, o ministro explicou que essa medida emergencial se dará em virtude do rompimento do contrato com o consórcio ViaBahia, até então responsável pela manutenção e requalificação das estradas.

Segundo Rui Costa, o rompimento do contrato ocorreu após anos de impasses judiciais e tentativas frustradas de acordo com a concessionária. "Foram oito ou nove anos de disputas judiciais que atrasaram a recuperação das rodovias, prejudicando os baianos. Por isso, decidimos avançar com a saída da ViaBahia, em supervisão com o Tribunal de Contas e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)," explicou o ministro.

As obras emergenciais do Dnit começarão no primeiro semestre de 2025, garantindo melhorias imediatas até que um novo processo de concessão seja concluído. O governo estima que o processo de licitação para selecionar uma nova concessionária levará mais de um ano, com previsão de término somente em 2026.

"Não podemos esperar a burocracia e deixar as rodovias na situação precária em que estão. O Dnit já está realizando levantamentos para iniciar as obras o quanto antes", afirmou Costa.

O ministro destacou ainda que as obras contribuirão para a geração de empregos, com prioridade na contratação de profissionais que já trabalhavam na ViaBahia.

"Vamos pedir às empresas envolvidas que deem prioridade aos currículos desses trabalhadores. Eles poderão também apresentar seus perfis à nova concessionária que será escolhida em 2026", acrescentou Rui Costa. O ministro reforçou a importância da medida para garantir que a população baiana não continue sofrendo com a precariedade das rodovias até que o processo de concessão seja finalizado.