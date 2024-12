Prefeito de Salvador dá primeiro passo para construção do PDDU

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), deu o primeiro passo para a construção do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), um dos pontos sensíveis do governo. O atraso para entrega do projeto, por sua vez, é alvo de críticas da bancada de oposição na Câmara Municipal da capital (CMS).

Nesse sentido, o gestor municipal publicou a criação do Grupo de Trabalho (GT) para a revisão da proposta e do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador (LOUOS).

Leia mais

>> Bruno Reis se pronuncia após morte em deslizamento de terra em Salvador

>> Opositores, Jerônimo e Bruno dizem que mantêm “relação amistosa"

>>Sede da Prefeitura de Salvador funcionará em novo local; saiba qual

O grupo é composto por 11 pessoas, e será capitaneado pela servidora da Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Neilia Maria Fernandes Souza.

Os membros deverão entregar o plano em até 24 meses, isto é, dois anos. O prazo, de acordo com o Diário Oficial do Município (DOM), publicado na terça-feira, 26, “poderá ser prorrogado por igual período desde que apresentada justificativa”.

Em outubro, duas semanas após as eleições, o gestor municipal afirmou ao Portal A TARDE que esperava o resultado de uma consultoria para poder levar o plano para os vereadores.

“A consultoria está fazendo o trabalho, olhando o que tem de melhor no mundo, o que mais vale de avanço e a gente está esperando a conclusão desse estudo para aí sim começar as conversas”, disse o gestor.

O PDDU é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. O Plano Diretor deverá ser revisto e atualizado no prazo máximo de oito anos, após a sua aprovação pela Câmara Municipal. O Plano aprovado em vigor foi aprovado em 2016 e vence neste ano.