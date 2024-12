Opositores, Jerônimo e Bruno dizem que mantêm “relação amistosa”

Jerônimo Rodrigues (PT) e Bruno Reis (União Brasil) posam juntos - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), estiveram juntos no lançamento do Aliança Star, nova rede de saúde do Hospital Aliança, na noite desta terça-feira, 26.

Apesar de serem opositores históricos, os gestores se cumprimentaram cordialmente e chegaram a posar para uma foto juntos, sem hesitar, a pedido do Portal A TARDE.

Em conversa com o portal, Jerônimo afirmou que sempre manteve uma relação “amistosa” com o chefe do Executivo soteropolitano.

“A nossa relação [sempre foi] respeitosa. Eu tive na semana passada, a perda de um ente querido e o Bruno fez um gesto de carinho com a minha irmã [vereadora Marta Rodrigues]. Ficamos juntos, conversando muito mais questões particulares e pessoais do que da política”, contou o petista.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) aperta mão do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Questionado quando sentaria com o gestor municipal para discutir os temas de interesses públicos, bem como a reativação das linhas de ônibus, o governador disse: “Espero que a gente possa programar”, mas, não estabelece prazo.

“Nós precisaremos sim dialogar. O próximo governo dele a partir de janeiro de 2025. Espero que a gente possa programar porque não é só transporte, tem outros temas, a exemplo do VLT, metrô e ponte. Haverá a hora certa de chegar. [...]. A gente quer cuidar do povo de Salvador”, afirmou Jerônimo.

Já o prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a declarar que “está à disposição” para se reunir com o petista e diz que busca manter a melhor relação com os demais governos.

“Eu estou à disposição do governo para conversar, como sempre estive. Eu sou homem do diálogo, me elegi e reelegir dizendo que manterei a melhor relação institucional com o governo do estado e com o governo federal, independente de quem seja. Sempre colocarei os interesses da população e da cidade acima de qualquer questão político-partidária”, contou.